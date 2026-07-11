\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c\u200c \u0627\u062c\u0631\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0645 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u0631\u0641\u0648\u0631\u0645\u0646\u0633 \u00ab\u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0628\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0627\u0648 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 #\u062f\u0646\u0627 \u0648 #\u062c\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634: #\u06a9\u0648\u0647_\u0633\u06cc\u0627\u0647\n\u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646: \u0645\u06cc\u0631 \u0631\u0636\u0627 \u0631\u0641\u06cc\u0639\u06cc\n\u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c\u060c \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc\n\u00a0\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634: #\u0627\u0645\u0627\u0646\u062a_\u0627\u06cc\u0644\n\u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646: \u0628\u0627\u0628\u06a9 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc\n\u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c\u060c \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc\n\u00a0\n\u00a0