معاونت غذا و داروی اهواز با برگزاری جلسه کمیته هماهنگی اربعین، بر آماده‌باش کامل مراکز دارویی در مسیر‌های تردد زائران و تأمین بدون وقفه زنجیره توزیع دارو در شهرستان‌های جنوب خوزستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد ممتحنی، مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و داروی اهواز با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات دارویی مطلوب به زائران امام حسین (ع) اظهار داشت: در این جلسه آخرین برنامه‌های اجرایی و هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت.

ممتحنی با تأکید بر آمادگی کامل بخش‌های حوزه دارویی افزود: تمامی مراکز ارائه‌دهنده خدمات دارویی در مسیر‌های تردد و پیاده‌روی زائران، به‌ویژه در شهرستان‌های اندیمشک، شوش، حمیدیه و سوسنگرد، باید در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم پشتیبانی مستمر این معاونت در مرکز استان، به‌ویژه از سوی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های مرجع تأکید کرد و گفت: هدف این است که در طول ایام اربعین، زنجیره تأمین و توزیع دارو بدون وقفه و با حداکثر آمادگی، پاسخگوی نیاز‌های درمانی و دارویی زائران باشد.

مدیر نظارت بر مواد و فرآورده‌های دارویی در جمع‌بندی این نشست اعلام کرد که معاونت غذا و دارو با بسیج تمامی ظرفیت‌های حوزه دارویی دانشگاه، آمادگی کامل خود را برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اعلام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع دارو و ملزومات مورد نیاز، پشتیبانی مستمر از مراکز ارائه‌دهنده خدمات و حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع، از مهم‌ترین اولویت‌های این معاونت در ایام اربعین خواهد بود.