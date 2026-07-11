سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: مطابق قانون متعهدین خدمت، گذراندن دوره رزم مقدماتی بعد از سپری کردن دوره تعهد خدمت به آموزش‌وپرورش، الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در ویدئویی درباره آخرین وضعیت کارت پایان خدمت فارغ‌التحصیلان مرد دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اظهار کرد: مطابق قانون متعهدین خدمت، گذراندن دوره رزم مقدماتی بعد از سپری کردن دوره تعهد خدمت به آموزش‌وپرورش، الزامی است. این قانون هست و جزو اختیارات ما در آموزش‌وپرورش نیست که بخواهیم آن را کم و زیاد کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه از قبل هم تعداد زیادی از این همکاران انباشت شده بودند و همکاری و هماهنگی لازم بین وزارت آموزش‌وپرورش و ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان وظیفه عمومی فراجا و همچنین سپاه صورت نگرفته بود که این هماهنگی‌ها را در سال ۱۴۰۳ انجام دادیم.

فرهادی اضافه کرد: وزیر آموزش‌وپرورش هم حضور داشتند و این موضوع با شهید سردار سلامی فرمانده وقت سپاه مطرح شد. همچنین هماهنگی‌های لازم با ستادکل و فراجا انجام شد و قرار شد در تابستان ۱۴۰۴ هر فرهنگی مشمول، در شهر خودش دوره رزم مقدماتی را سپری کند.

وی افزود: کار‌های مالی و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه انجام و سایر جزئیات طرح هم هماهنگ شد، اما متأسفانه جنگ ۱۲ روزه شروع شد و شرایطی پیش آمد که تحقق این طرح در تابستان ۱۴۰۴ در سطح کل نیرو‌های مسلح میسر نشد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: این وزارتخانه برای تابستان امسال آمادگی کامل را دارد و تلاش می‌کنیم این هماهنگی صورت بگیرد البته شرایط کشور خاص هست و ان‌شاءالله از این شرایط عبور خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم در تابستان این طرح اجرایی شود.

وی افزود: آن دسته از متعهدین خدمتی که دوره ۴۵ روزه بسیج را خودشان سپری کردند، با ارائه مدرک آن دوره به سازمان وظیفه فراجا در واقع از طریق «پلیس + ۱۰» حتماً کارت پایان خدمتشان را می‌توانند اخذ کنند. تمام اطلاعات این همکاران را به‌صورت تجمیع گرفتیم و در اختیار سازمان وظیفه عمومی فراجا قرار دادیم.