دستگیری ۶ سارق و مالخر در کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: باند ۶ نفره سارق و مالخر در استان با اعتراف به ۱۰۳ فقره سرقت شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وقوع سرقت از منازل نیمهکاره منازل مسکونی، تجهیزات برق، گاز و تأسیسات ساختمانی، مأموران پلیس پس از حدود یک ماه کار اطلاعاتی و عملیاتی باند ۶ نفره شامل سارقان و مالخران را شناسایی و در عملیاتی منسجم دستگیر کردند
سردار صالحی افزود: اعضای این باند تاکنون به ۱۰۳ فقره سرقت اعتراف کردهاند و با دستگیری آنها چرخه سرقت این باند متوقف شده است.
وی ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی، تجهیزات برق و تأسیسات ساختمانی کشف شده و روند تحویل اموال به مالباختگان در حال انجام است که این اقدام موجب افزایش رضایت مردم و پیشگیری از وقوع سرقتهای مشابه خواهد شد
صالحی با بیان اینکه امسال با تلاش مجموعه انتظامی استان جرائم خشن و سرقتهای توأم با زور ۵۰ درصد کاهش یافته است افزود: پلیس موفق شده ۱۰۰ درصد جرائم خشن را کشف کند.
وی با اشاره به وضعیت سرقت در استان بیان داشت: تاکنون ۷۷ درصد مجموع سرقتها کشف شده که این میزان از میانگین کشوری بالاتر است.
فرمانده انتظامی استان همچنین از امنیت مطلوب تفرجگاهها و مناطق گردشگری خبر داد و گفت: با وجود حضور گسترده مسافران تاکنون هیچ مورد سرقتی در این مناطق گزارش نشده است
سردار صالحی با اشاره به کاهش تلفات رانندگی نیز افزود: با وجود افزایش تردد در سطح استان امسال شمار جانباختگان حوادث رانندگی ۷ درصد و تعداد مصدومان ۱۶ درصد کاهش یافته است.