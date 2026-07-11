فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: باند ۶ نفره سارق و مالخر در استان با اعتراف به ۱۰۳ فقره سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری ۶ سارق و مالخر در کهگیلویه و بویراحمد

دستگیری ۶ سارق و مالخر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وقوع سرقت از منازل نیمه‌کاره منازل مسکونی، تجهیزات برق، گاز و تأسیسات ساختمانی، مأموران پلیس پس از حدود یک ماه کار اطلاعاتی و عملیاتی باند ۶ نفره شامل سارقان و مالخران را شناسایی و در عملیاتی منسجم دستگیر کردند

سردار صالحی افزود: اعضای این باند تاکنون به ۱۰۳ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و با دستگیری آنها چرخه سرقت این باند متوقف شده است.

وی ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی، تجهیزات برق و تأسیسات ساختمانی کشف شده و روند تحویل اموال به مال‌باختگان در حال انجام است که این اقدام موجب افزایش رضایت مردم و پیشگیری از وقوع سرقت‌های مشابه خواهد شد

صالحی با بیان اینکه امسال با تلاش مجموعه انتظامی استان جرائم خشن و سرقت‌های توأم با زور ۵۰ درصد کاهش یافته است افزود: پلیس موفق شده ۱۰۰ درصد جرائم خشن را کشف کند.

وی با اشاره به وضعیت سرقت در استان بیان داشت: تاکنون ۷۷ درصد مجموع سرقت‌ها کشف شده که این میزان از میانگین کشوری بالاتر است.

فرمانده انتظامی استان همچنین از امنیت مطلوب تفرجگاه‌ها و مناطق گردشگری خبر داد و گفت: با وجود حضور گسترده مسافران تاکنون هیچ مورد سرقتی در این مناطق گزارش نشده است‌