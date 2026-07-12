رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: ایران زبان تهدید و زور را نمی‌فهمد و در صورت تخطی و تجاوز، پاسخ دشمن را در میدان با قدرت خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به تهدید‌های روزانه رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان گفت: تهدید‌های بی‌مایه و متوهمانه ترامپ شرور، ارزش پاسخ دادن ندارد، چراکه تنها نشان‌دهنده استیصالِ او در برابر صلابت ملت است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که دشمن ایران اسلامی در گذشته شکست خوردند، امروز نیز باید بدانند که ایران، تمدنی هزاران ساله است که زبان تهدید و زور را نمی‌فهمد و در صورت تخطی و تجاوز، پاسخ آن را در میدان با قدرت خواهد داد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس افزود: دشمنان کشورمان در راس آنها استکبار جهانی و اذنابش باید بدانند که از روز‌های نخستین انقلاب اسلامی تا امروز، تنها یک چیز تغییر نکرده است؛ صلابتِ ملت بر خباثتِ دشمن.

جوکار تصریح کرد: شعار‌های امروز، تنها کلمات نیستند؛ بلکه خونخواهیِ عمیق برای امام شهید و پیمانی است که با او بسته‌ایم. امروز ایران، با پیوندِ وحدت و ایمان و بیعت با رهبر فراتر از هر قدرتی است.