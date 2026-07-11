پنجمین رئیس‌جمهور اندونزی گفت: برای من، شخصیت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای صرفاً یک رهبر سیاسی یا شخصیت دینی از ملت ایران نیست که به میهن‌دوستی فراوان و هرگز تسلیم نشدن شناخته می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مگاواتی سوکارنوپوتری، پنجمین رئیس‌جمهور جمهوری اندونزی و رئیس کل حزب دموکراتیک مبارزه اندونزی (PDIP)، درگذشت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، را تسلیت گفت. این پیام تسلیت پیش از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد و همچنین از یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش شد.

مگاواتی در پیام تسلیت خود گفت که درگذشت آیت‌الله خامنه‌ای ضایعه‌ای بزرگ نه تنها برای ایران، بلکه برای بسیاری از کسانی است که ارزش‌های عدالت و انسانیت را ارج می‌نهند.

وی گفت: «درگذشت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای نه تنها ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران است، بلکه دل بسیاری از کسانی را که عدالت، حاکمیت ملت‌ها و انسانیت را در سراسر جهان دوست دارند، به لرزه درآورده است.»

پیام ویدئویی تسلیت از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا به دولت جمهوری اسلامی ایران ارسال شد. سپس یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران که مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای را پوشش می‌داد، آن را پخش کرد.

مگاواتی همچنین معتقد بود که آیت‌الله خامنه‌ای صرفاً یک رهبر سیاسی یا شخصیت دینی نبود. به گفته وی، ایشان مبارزی با روحیه‌ای نیرومند بودند.

وی افزود: «برای من، شخصیت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای صرفاً یک رهبر سیاسی یا شخصیت دینی از ملت ایران نیست که به میهن‌دوستی فراوان و هرگز تسلیم نشدن شناخته می‌شود. من در وجود ایشان، بازتاب مبارزه‌ای را می‌بینم که پدرم، بونگ کارنو، آن را آغاز کرده بود.»

مگاواتی سپس دیدار خود با آیت‌الله خامنه‌ای را در جریان سفر رسمی‌اش به تهران در سال ۲۰۰۴، زمانی که رئیس‌جمهور جمهوری اندونزی بود، به یاد آورد و گفت که آن دیدار همچنان در خاطرش مانده است.

وی گفت: «هنوز به‌روشنی سفر رسمی خود به تهران در سال ۲۰۰۴ را، زمانی که رئیس‌جمهور جمهوری اندونزی بودم، به یاد دارم. در همان دیدار بود که فرصت یافتم از نزدیک با ایشان ملاقات کنم.»

وی ادامه داد: «در آن زمان، کاریزمایی بسیار قوی و آرامشی عمیق را در وجود ایشان احساس کردم. ایشان عالمی نرم‌خو اما استوار بر اصول، و در عین حال سیاستمداری بودند که نسبت به رنج ملت خود حساسیت داشتند.»

مگاواتی همچنین از نگاه مثبت آیت‌الله خامنه‌ای به پانجاسیلا و روحیه باندونگ به عنوان مرجعی مهم در شکل‌گیری چشم‌انداز ایرانی مستقل و باعزت یاد کرد و گفت این موضوع نشان‌دهنده روابط تاریخی نزدیک میان اندونزی و ایران است.

وی گفت: «در گرامی‌داشت یاد و خاطره ایشان، بار دیگر بر حمایت خود از حل‌وفصل درگیری‌ها از راه صلح، گفت‌وگوی عادلانه و احترام به حقوق بین‌الملل و اصول انسانی، نه خشونت و تجاوز مسلحانه یک‌جانبه، تأکید می‌کنم.»

مگاواتی در پایان پیام خود برای آیت‌الله خامنه‌ای، خانواده ایشان، رهبران، علما و ملت ایران دعا کرد و ابراز امیدواری نمود که خداوند بهترین جایگاه را به ایشان عطا فرماید.

وی گفت: «به خانواده بزرگ آن مرحوم، رهبران و علمای ایران و نیز همه مردم ایران، صمیمانه‌ترین دعای خود را تقدیم می‌کنم. از خداوند بخشنده و مهربان می‌خواهم راه را برای ایشان هموار سازد، همه مجاهدت‌هایشان را بپذیرد و از همه لغزش‌هایشان درگذرد.»