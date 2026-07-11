دعوت هندبالیست سبزواری به تیم ملی
پارسا شهابی، هندبالیست سبزواری به تیم ملی هندبال جوانان ایران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، رئیس هیئت هندبال شهرستان سبزوار گفت: این ورزشکار جوان سبزواری پس از گذراندن دوره مقدماتی اردوی تیم ملی جواز حضور در لیست نهایی تیم ملی را به دست آورد.
جعفر دولت آبادی ادامه داد: این ورزشکار بامداد امروز همراه کاروان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی کشور چین شد .
وی ابراز امیدواری کرد: تیم ملی جوانان ایران با درخشش در این رقابتها ضمن کسب سهمیه مسابقات جهانی، افتخاری دیگر برای ورزش کشور و شهرستان سبزوار به ارمغان بیاورد.
رقابتها هندبال جوانان آسیا ۲۰۲۶ از ۲۳ تیر تا ۳ مرداد ماه در چین برگزار میشود که بنا بر نظر کارشناسان این رقابتها پس از رده بزرگسالان، مهمترین و با کیفیتترین رویداد هندبال در قاره کهن محسوب میشود.