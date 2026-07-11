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از کشمیر، برای تماشای شبانه‌های ایستادگی، به میدان انقلاب

تماشای روایتی از ایستادگی که چنان قلب تاریخ را تسخیر کرده که حالا جهانیان نه از قاب دوربین ها، که تشنه لمس این حماسه از نزدیکند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۱۷:۲۸
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، رزم شبانه ، حضور مردم در خیابان ها ، اقتدار ملی ، میدان انقلاب تهران
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