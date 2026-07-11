سلسله‌نشست‌های متن‌خوانی «مروری بر متون برگزیده ادب فارسی» با حضور اکبر ثبوت، پژوهشگر برجسته تاریخ و فلسفه اسلامی، در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلسله‌نشست‌های «مروری بر متون برگزیده ادب فارسی» از دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور اکبر ثبوت، پژوهشگر برجسته تاریخ و فلسفه اسلامی، در اندیشگاه فرهنگی سازمان آغاز می‌شود. این نشست‌ها پس از برنامه آغازین، هر دوشنبه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه ادامه خواهد یافت و حضور عموم علاقه‌مندان در آن آزاد است.

در نخستین نشست این دوره، فراز‌هایی از «بوستان سعدی» خوانش و بررسی می‌شود. در ادامه این سلسله‌نشست‌ها نیز اکبر ثبوت به خوانش، شرح و بررسی گزیده‌هایی از آثار شاخص ادب فارسی خواهد پرداخت.

سلسله‌نشست‌های «مروری بر متون برگزیده ادب فارسی» با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار برجسته ادب فارسی، تقویت پیوند با میراث ادبی ایران و بازخوانی ظرفیت‌های زبانی، فکری و فرهنگی این متون برگزار می‌شود.