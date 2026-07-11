به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، نورالدین شیرین امروز در رویداد بین‌المللی «من القدس الی القدس» در مشهد افزود: امام خمینی (ره) همواره بر نابودی رژیم صهیونیستی تأکید داشت و امام خامنه‌ای نیز همان مسیر و همان فتوا را ادامه دادند و با قلبی پاک، جبهه مقاومت را پایه‌گذاری کردند.

وی عنوان کرد: امروز اگر بخواهیم از جبهه مقاومت سخن بگوییم، باید بدانیم بنیان آن با امام خمینی (ره) گذاشته شد و امام خامنه‌ای آن را به قدرتی بزرگ تبدیل کردند.

مدیر شبکه قدس تی وی ترکیه گفت: روزگاری که صهیونیست‌ها خود را قدرت برتر منطقه معرفی می‌کردند جبهه مقاومت موجب تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه شد و معادلات را تغییر داد.

نورالدین شیرین ادامه داد: پیشرفت و قدرت امروز مقاومت فلسطین بدون حمایت ایران ممکن نبود. اگر امام خامنه‌ای نبودند، جبهه مقاومت نیز به شکل امروز وجود نداشت.

وی عنوان کرد: همه فرماندهان، رزمندگان و رهبران جبهه مقاومت، عاشق امام خامنه‌ای هستند.

شیرین تصریح کرد: امام خامنه‌ای (ره) پدر جبهه مقاومت بودند و جوانان و رزمندگان مقاومت، فرزندان ایشان به شمار می‌رفتند. امروز همه اعضای جبهه مقاومت در سوگ ایشان اشک ریخته و عزادارند و این اندوه، اندوه از دست دادن پدر امت اسلام است.

وی با بیان اینکه همه زنان، مردان، جوانان و کودکان جبهه مقاومت؛ خود را سرباز امام خامنه‌ای می‌دانند، اظهار کرد: ما در جوار بارگاه امام رضا (ع) عهد می‌بندیم که تا پای جان بر این پیمان بمانیم و جان و خون خود را در این راه فدا کنیم.

مدیر شبکه قدس تی وی ترکیه با اشاره به دیدار خود با امام خامنه‌ای گفت: در آن دیدار به ایشان عرض کردم که خداوند از عمر ما بکاهد و بر عمر شما بیفزاید تا آزادی قدس را ببینید و امت اسلام پشت سر شما نماز بخواند. ایشان نیز در دیدار با رهبران جبهه مقاومت تاکید کرده بودند که شاید من آن روز نباشم، اما شما آزادی قدس را خواهید دید.

وی افزود: اگر این آرمان با حضور امام خامنه‌ای (ره) محقق نشد، ایمان داریم که با رهبری آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای در قدس نماز می‌خوانیم.

مدیر شبکه قدس تی وی ترکیه خطاب به مردم ایران گفت: راه ما یکی، پرچم ما یکی، خون ما یکی، جبهه ما یکی و امام و رهبر ما نیز یکی است. سلام ما بر رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای. به‌عنوان سربازان ایشان اعلام می‌کنیم تا زمانی که توان در بدن داریم، در این مسیر خواهیم ایستاد تا پرچم مقاومت بر زمین نماند.