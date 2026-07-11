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۶۰۶ مرکز برای برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دانشآموزان در اصفهان تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای پایه دوازدهم ۳۱۸ مرکز و برای پایه یازدهم ۲۸۸ مرکز آزمون پیشبینی شده که بخشی از این مراکز به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرند.
عباس سلطانی افزود: آزمونهای نهایی خرداد امسال در بازه زمانی ۲۱ تیر تا ۱۲ مرداد برگزار میشود که در این میان، آزمونهای پایه دوازدهم در روزهای فرد و آزمونهای پایه یازدهم در روزهای زوج برنامهریزی شده است.
وی گفت: در پایه دوازدهم، ۴۹ هزار و ۷۰۶ نفر دانشآموز، داوطلب ترمیم و ایجاد سابقه و در پایه یازدهم هم ۳۳ هزار و ۶۸۷ نفر در این آزمونها حضور خواهند داشت که در مجموع، بیش از ۸۳ هزار داوطلب در استان اصفهان در آزمونهای نهایی شرکت میکنند.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: آزمون درس «دین و زندگی ۲» که قرار بود امروز شنبه ۲۰ تیر برگزار شود، به تاریخ پنج مرداد موکول شد.
سلطانی درباره نحوه دریافت کارت ورود به جلسه گفت: کارتهای ورود به جلسه دانشآموزان در اختیار مدارس قرار گرفته و کارت داوطلبان ترمیم و ایجاد سابقه هم از روز پنجشنبه ۱۸ تیر در سامانههای «مای مدیو» و «مای سنجش» قابل دریافت است.
وی با تأکید بر رعایت زمانبندی حضور در حوزههای امتحانی افزود: فرآیند آزمون از ساعت هفت صبح آغاز و آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ برگزار میشود.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان گفت: همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی برای تمامی داوطلبان الزامی است و دانشآموزان تنها مجاز به همراه داشتن خودکار هستند.
سلطانی افزود: استفاده یا همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی از جمله تلفن همراه، ساعت، انگشتر هوشمند در حوزههای امتحانی ممنوع است.