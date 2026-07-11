به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با صدور پیامی با تقدیر از حماسه سازی ملت ایران و عراق در تشییع پیکر پاک رهبر شهید امت، بر لزوم قصاص عاملان این جنایت تأکید کرد.

در این پیام آمده است: حضور ده‌ها میلیونی، باشکوه و تاریخ‌ساز ملت مبعوث و بزرگ ایران در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای ـ رضوان‌الله تعالی علیه ـ در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، حماسه‌ای فراموش‌نشدنی و جلوه‌ای عظیم از پیوند ناگسستنی امام و امت بود؛ حماسه‌ای که بار دیگر جهانیان را در برابر عظمت ایمان، بصیرت، وحدت و اقتدار ملت ایران به شگفتی واداشت.

این تشییع باشکوه، صرفاً آیین وداع با پیکر مطهر یک رهبر الهی نبود؛ بلکه تجدید عهدی تاریخی باحماسه عاشورایی، مکتب ولایت، آرمان‌های امام راحل، خون پاک شهیدان و مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران بود. ملت ایران در این ایام نشان داد که فقدان امام شهید، نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی تازه از حرکت، مجاهدت، رویش و ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی است.

امام شهید ما امروز زنده‌تر از همیشه در جان ملت ایران، در اندیشه نسل‌های مؤمن و انقلابی و در جبهه مقاومت اسلامی حضور دارد. مکتب نورانی او، مکتب عزت، مقاومت، عدالت‌خواهی، معنویت، عقلانیت انقلابی و ایستادگی در برابر نظام سلطه و استکبار است و بی‌تردید این مکتب، با شهادت رهبر عزیز انقلاب، نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه پویاتر، فراگیرتر و الهام‌بخش‌تر از گذشته، دل‌های آزاده جهان را بیدار خواهد کرد.

ملت بزرگ ایران با حضور پرشکوه خود اعلام کرد که عزای رهبر شهید، عزایی زنده، حرکت‌آفرین و بیدارکننده است؛ عزایی از جنس عاشورا که جامعه را به سکون و انزوا فرا نمی‌خواند، بلکه به میدان نبرد، مجاهدت، کار، خدمت، پیشرفت، مقاومت و پاسداری از حقیقت دعوت می‌کند. این ملت ثابت کرد که در سخت‌ترین لحظات تاریخ نیز با ایمان، صبر، بصیرت و وحدت، از مسیر ولایت و انقلاب جدا نخواهد شد.

در این میان، حضور حماسی و مؤمنانه مردم شریف استان یزد، دارالعباده و دارالعلم، در آیین‌های تشییع در تهران، قم و مشهد، جلوه‌ای افتخارآمیز از دیانت، غیرت انقلابی، ولایت‌مداری و قدرشناسی مردم این دیار بود. حضور کاروان‌های مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، خادمان موکب‌ها و نیز آیین معنوی و ریشه‌دار نخل‌برداری یزدی‌ها نمادی روشن از پیوند عمیق مردم یزد با فرهنگ عاشورا، مکتب شهادت و راه نورانی ولایت بود.

بر خود لازم می‌دانم از عموم ملت بزرگ ایران اسلامی که با حضور تاریخی خود، صحنه‌ای بی‌نظیر از وحدت، ایمان و وفاداری خلق کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از مردم شریف استان یزد که همیشه در میدان وفاداری به انقلاب، ولایت و شهدا خوش درخشیدند، قدردانی ویژه دارم.

بی‌تردید فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و فریاد‌های استوار ملت ایران در این حضور باشکوه، حامل پیامی روشن و قاطع است؛ مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید و مجازات عاملان، آمران و حامیان این جنایت بزرگ، خون پاک امام شهید امت و خون همه شهیدان راه حق، بی‌پاسخ نماند و ملت به پا خاسته ایران انتظار دارد این حق شرعی، قانونی و انسانی، با صلابت و اقتدار از سوی مسئولان ذی‌ربط با جدیت پیگیری و محقق شود. قطعا جانیان شرور همیشه سایه مرگ و نیستی را تا تحقق پاک شدن زمین از لوث وجودشان بدنبال خود خواهند داشت.

اینجانب ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، همگان باید در راستای حفظ وحدت، تبعیت از ولایت، صیانت از آرامش و اقتدار ملی و تداوم مسیر نورانی امام شهید و شهدای والامقام تلاش نمایند. امروز بیش از هر زمان دیگر، وظیفه همه ما پاسداری از میراث عظیم امام شهید، تقویت همبستگی ملی و تلاش بی‌وقفه برای پیشرفت ایران اسلامی و هوشیاری دربرابر دشمن زبون است.

در خاتمه از تمامی دست‌اندرکاران، مسئولان، نیرو‌های مردمی، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی، خادمان موکب‌ها، نیرو‌های نظامی، انتظامی، بسیج، دستگاه‌های امنیتی، امدادی، رسانه‌ای و اعضای ستاد‌های برگزاری آیین‌های تشییع، به‌ویژه خادمان پرتلاش و مخلص استان یزد، که با همت جهادی و اخلاص مثال‌زدنی در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

از خداوند متعال برای روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای ملت بزرگ ایران اسلامی، عزت، صلابت، بصیرت، وحدت و سربلندی روزافزون مسئلت دارم.