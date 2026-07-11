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گردوخاک و گرمای سوزان در کمین اصفهان است و وزش باد شدید در مناطق شرقی و شمالی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: برای فردا در مناطق شرقی و شمالی استان، شرایط خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است و تقویت الگوهای تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و هشدار سطح زرد در خصوص افزایش دما صادر شده است.
لیلا امینی درباره پیشبینی وضعیت جوی هوای استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات عصر و شب، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید و فردا در مناطق شرقی و شمالی استان، شرایط خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.
امینی ادامه داد: تقویت الگوهای تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و هشدار سطح زرد در خصوص افزایش دما طی این هفته صادر شده است و پیشبینی دما نشان میدهد که دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.