گردوخاک و گرمای سوزان در کمین اصفهان است و وزش باد شدید در مناطق شرقی و شمالی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: برای فردا در مناطق شرقی و شمالی استان، شرایط خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است و تقویت الگو‌های تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و هشدار سطح زرد در خصوص افزایش دما صادر شده است.

لیلا امینی درباره پیش‌بینی وضعیت جوی هوای استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات عصر و شب، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید و فردا در مناطق شرقی و شمالی استان، شرایط خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

امینی ادامه داد: تقویت الگو‌های تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و هشدار سطح زرد در خصوص افزایش دما طی این هفته صادر شده است و پیش‌بینی دما نشان می‌دهد که دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.