ادبیات کودک؛ جادوی قصه‌ها برای رشد فکری و تعالی اخلاقی نسل آینده

کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوشهر می‌گوید: آموزش ادبیات و هنر به کودکان، زمینه‌ساز تعالی روحی و رشد فکری آنان خواهد شد.