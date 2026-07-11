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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری مراسم بزرگداشت و سوگواری در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر استان فارس تا ۲۵ تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حجتالاسلام و المسلمین حسین ملکمکان گفت: با هدف بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب، برنامههای متنوعی در شیراز و شهرستانهای استان در ۶ روز متوالی طراحی شده است.
وی با اشاره به آمادگی برای برگزاری این آیینها در تمامی نقاط استان، تأکید کرد که این مراسم با مشارکت گسترده مردم و برنامهریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اجرا میشود.
وی همچنین به برگزاری سخنرانی رسمی در روز دوشنبه ۲۲ تیر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) توسط حجتالاسلاموالمسلمین سید مظاهر حسینی، مسئول تشریفات دفتر رهبر شهید، اشاره کرد.
برنامه تفصیلی مراسم بزرگداشت رهبر شهید در شیراز