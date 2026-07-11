به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر فرج‌نیا گفت:با همکاری واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز و همکاران شرکت در امور‌های مختلف، دفتر حراست و امور محرمانه شرکت، عوامل انتظامی و مراجع قضایی، ۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و در بازرسی از این مراکز، ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز موجب افزایش بار شبکه و هدررفت انرژی می‌شود، افزود: فعالیت این دستگاه‌ها به دلیل مصرف مداوم و بالای برق، می‌تواند به افت کیفیت برق و آسیب به تجهیزات شبکه منجر شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بر ضرورت مدیریت مصرف برق و مشارکت شهروندان در شناسایی مصارف غیرمجاز تأکید کرد و از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با سامانه ۱۲۱ گزارش کنند.