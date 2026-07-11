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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از شناسایی و جمعآوری ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۳ مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر فرجنیا گفت:با همکاری واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز و همکاران شرکت در امورهای مختلف، دفتر حراست و امور محرمانه شرکت، عوامل انتظامی و مراجع قضایی، ۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و در بازرسی از این مراکز، ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری شد.
وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز موجب افزایش بار شبکه و هدررفت انرژی میشود، افزود: فعالیت این دستگاهها به دلیل مصرف مداوم و بالای برق، میتواند به افت کیفیت برق و آسیب به تجهیزات شبکه منجر شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بر ضرورت مدیریت مصرف برق و مشارکت شهروندان در شناسایی مصارف غیرمجاز تأکید کرد و از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با سامانه ۱۲۱ گزارش کنند.