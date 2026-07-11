با وجود افت نماگر‌های اصلی بازار سهام در معاملات شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ و کاهش ۱.۴۴ درصدی میانگین شاخص صنایع فعال بورس، ۶ صنعت برخلاف جریان عمومی بازار رشد کردند و شاخص ۴ صنعت نیز موفق شد رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت برساند.

در بازار نزولی بورس، ۴ صنعت به قله تاریخی رسیدند

در بازار نزولی بورس، ۴ صنعت به قله تاریخی رسیدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صنایع «خرده‌فروشی»، «فنی و مهندسی» و «محصولات دارویی» بیش‌ترین میزان افزایش روزانه شاخص را به ثبت رساندند. هم‌زمان، شاخص ۴ صنعت «فنی و مهندسی»، «رایانه»، «حمل‌ونقل» و «محصولات دارویی» در پایان معاملات امروز همچنان در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشتند و توانستند سطوح تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند..

بر این اساس، آمار معاملات صنایع فعال بازار سهام حاکی از آن است که در جریان دادوستدهای امروز، برخلاف روند نزولی نماگرهای اصلی بازار، بخشی از صنایع با افزایش تقاضا مواجه شدند و شاخص ۶ صنعت با رشد همراه شد و چهار صنعت نیز توانستند جایگاه خود را در بالاترین سطوح تاریخی حفظ کنند.

همچنین بیش‌ترین میزان رشد روزانه شاخص صنایع به صنعت «خرده‌فروشی» اختصاص یافت. این صنعت که در ماه‌های اخیر در زمره گروه‌های پیشتاز بازار سهام قرار داشته، پس از یک دوره کاهش، بار دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و با ثبت رشد ۳.۲۷ درصدی به سطح ۱۲ هزار و ۷۶۶ واحد رسید. شاخص این صنعت در ۳۳ روز کاری سپری‌شده از ابتدای سال جاری، رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است.

پس از آن، صنعت «فنی و مهندسی» با رشد ۲.۶۷ درصدی دومین عملکرد برتر روزانه را به خود اختصاص داد. منحنی شاخص این صنعت با عبور از سطوح پیشین، در سطح تاریخی ۱۶ هزار و ۹۶۱ واحد قرار گرفت. بررسی عملکرد این صنعت نشان می‌دهد شاخص فنی و مهندسی در ۳۳ روز کاری امسال، افزایش ۹۱ درصدی داشته و هم‌چنان یکی از صنایع پیشتاز بازار سهام است.

هم‌چنین شاخص صنعت «محصولات دارویی» با ثبت رشد ۲.۰۶ درصدی به سطح تاریخی ۵۱۷ هزار و ۲۲۷ واحد رسید و سومین صنعت برتر معاملات روز شنبه بود. این صنعت با ثبت رشد ۱۰۰ درصدی در ۳۳ روز کاری نخست سال، بهترین عملکرد را در میان صنایع فعال بورس از ابتدای سال تاکنون به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش ، بیش‌ترین کاهش روزانه شاخص صنایع به صنعت «زغال‌سنگ» اختصاص یافت. منحنی شاخص این صنعت با افت ۳.۰۲ درصدی به سطح ۱۰۰ هزار و ۳۸۱ واحد کاهش یافت. با وجود این افت، شاخص این صنعت از ابتدای امسال همچنان رشد ۳۶ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

پس از آن، شاخص صنعت «سایر معادن» با کاهش ۲.۹۹ درصدی دومین افت روزانه بازار را تجربه کرد و به سطح ۳۸۶ هزار و ۵۷۲ واحد رسید. بازدهی این صنعت در ۳۳ روز کاری نخست امسال به ۴۴ درصد رسیده است.

هم‌چنین صنعت «محصولات چوبی» با ثبت کاهش ۲.۹۳ درصدی سومین صنعت با بیش‌ترین افت روزانه بود. شاخص این صنعت در پایان معاملات به سطح ۸۳۹ هزار و ۶۱۹ واحد کاهش یافت. با این حال، عملکرد این صنعت از ابتدای سال همچنان مثبت بوده و رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد.