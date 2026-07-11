مردم روستای درگز هرمزگان پیکر مطهر شهید «حامد دورای» مدافع آسمان خلیج فارس؛ در زادگاهش تشییع و به خاک سپردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ستوان‌سوم حامد دورای، شهید مدافع آسمان خلیج فارس در پی حمله موشکی آمریکا به شهادت رسید.

شهید حامد دورای، متولد سال ۱۳۷۲ و فرزند چهارم خانواده بزرگوار دورای، دارای دو فرزند، در سن ۳۳ سالگی جان خود را فدای امنیت مرز‌های هوایی میهن کرد.

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در این مراسم، مقامات نظامی، مسئولان استان و طیف گسترده‌ای از مردم منطقه، در تکریم این مدافع سرافراز حضور داشتند.

پیکر مطهر این شهید والامقام، در بهشت‌زهرا درگز سیاهو به خاک سپرده شد تا در کنار شهدای راه وطن آرام بگیرد.