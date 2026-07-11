فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری متهمی که به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ شهرام ولی‌خانی از اجرای دو عملیات موفق پلیس در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شریف‌آباد در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق از نوع سوزوکی ۴۰۰ را شناسایی و توقیف کردند.

وی که یک مقام ارشد انتظامی در پاکدشت است افزود: ارزش این موتورسیکلت قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده و یک متهم نیز در این رابطه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

ولی‌خانی در ادامه از دستگیری یک سارق اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و متهم پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی پاکدشت خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت اعتراف کرد و پس از شناسایی مالباختگان، برای تحویل اموال مسروقه با آنان تماس گرفته شد.

وی در پایان تأکید کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.