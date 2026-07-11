به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برخی از شهروندان در تماس با تحریریه خبرگزاری صداوسیمای آبادان از مشکل تراکنش بانکی برای پرداخت هزینه بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت ابراز گلایه کردند.

خبرگزاری صداوسیما این موضوع را از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان پیگیری کرد.

محمد بنی‌سعید با بیان اینکه حدود یک تا دو ساعت پیش گزارش اختلال در تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) برخی جایگاه‌های عرضه سوخت دریافت شده است، گفت: این مشکل همه جایگاه‌ها را در بر نمی‌گیرد و تنها مربوط به دستگاه‌های متعلق به برخی بانک‌هاست که حدود ۳۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: پس از بررسی و هماهنگی با بانک‌های عامل، مقرر شده است این اختلال تا فردا یکشنبه بیست و یکم تیر۱۴۰۴برطرف شود. تا زمان رفع مشکل نیز شهروندان می‌توانند از روش‌های جایگزین از جمله پرداخت نقدی یا همراه‌بانک برای پرداخت هزینه سوخت استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان با اشاره به اختلال‌های اخیر در شبکه بانکی کشور ادامه داد: از هفته‌های گذشته به جایگاه‌های عرضه سوخت اعلام شده بود برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، علاوه بر دستگاه‌های بانک خود، از کارت‌خوان بانک‌های دیگر نیز استفاده کنند که خوشبختانه بیشتر جایگاه‌ها این اقدام را انجام داده‌اند.

بنی‌سعید درباره بانک‌های درگیر این اختلال نیز گفت: امروز به ما اعلام شد دستگاه‌های مربوط به بانک‌های ملت و صادرات نیز با مشکل مواجه شده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دستگاه‌های بانک ملی مشکلی ندارند و اختلال در سایر بانک‌ها نیز تا حد زیادی برطرف شده است.

وی تأکید کرد: هیچ‌گونه مشکلی در تأمین و توزیع سوخت وجود ندارد و عرضه سوخت در تمامی جایگاه‌ها به‌صورت عادی ادامه دارد. همچنین کارت‌های اضطراری سوخت در جایگاه‌ها در دسترس است و مردم می‌توانند در صورت نیاز از آن‌ها استفاده کنند. تنها مشکل موجود، اختلال موقت در بخشی از خدمات پرداخت بانکی است که پیش‌بینی می‌شود تا فردا به‌طور کامل برطرف شود.