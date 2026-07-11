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بانوان پاکستانی در راولپندی همراه با شخصیتهای سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در آیینی باشکوه یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شرکتکنندگان سیوهفت سال مجاهدت، استقامت و رهبری حکیمانه ایشان را سرمایهای ماندگار برای امت اسلامی و جبهه مقاومت توصیف کردند و بر تداوم راه و آرمانهای این شهید بزرگ تأکید داشتند.
اوج این مراسم، تشییع نمادین پیکر رهبر شهید انقلاب بود؛ صحنهای سرشار از اندوه، اشک و دلدادگی.
بانوان پاکستانی که بسیاری از آنان آرزو داشتند در مراسم باشکوه تشییع در ایران حضور داشته باشند، با چشمانی اشکبار اعلام کردند اگر چه از این حضور محروم ماندهاند، اما دلهایشان همواره در کنار ملت ایران میتپد.
این آیین، بار دیگر نشان داد که مکتب مقاومت و آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، مرزها را درنوردیده و در دل آزادگان جهان زنده و ماندگار است.