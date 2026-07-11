با رسیدن دمای مشهد به حدود ۴۰ درجه، مدیریت اضطراری بار شبکه برق در برخی مناطق شهر آغاز شد و به ناچار قطع چرخشی برق بدون اطلاع‌رسانی قبلی اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی شرکت برق مشهد درباره علت عدم اطلاع‌رسانی قبلی برای این خاموشی‌ها گفت: قرار نبود اجرای این برنامه از امروز آغاز شود و پیش‌بینی شده بود در روز‌های آینده اطلاع‌رسانی و جدول قطعی‌ها انجام شود، اما گرمای شدید و ناگهانی امروز هوا شرایط اضطراری ایجاد کرد.

علیرضا کاشی افزود: با آغاز روز‌های گرم در کشور و افزایش قابل توجه مصرف برق به دلیل استفاده گسترده از سامانه‌های سرمایشی، حفظ پایداری شبکه در دستور کار شرکت برق مشهد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تلاش داشتیم مدیریت مصرف در بخش خانگی انجام نشود، اما افزایش ناگهانی و شدید دما شبکه را تحت فشار قرار داد و برای جلوگیری از قطعی گسترده ناچار به اجرای مدیریت بار در برخی مناطق شدیم.

کاشی با اشاره به مناطق دارای محدودیت بار گفت: هم‌اکنون بخش‌هایی از خیابان‌های مجیدیه، رسالت، سیدرضی، دانشجو، طلاب، بلوار فردوسی و محلاتی از فرامرز عباسی با قطعی موقت برق مواجه هستند.

وی افزود: مدت زمان قطعی برق در هر منطقه بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه خواهد بود و امروز مناطق مختلف به صورت چرخشی با محدودیت بار مواجه می‌شوند که میزان و تداوم آن به شرایط مصرف و امکان مدیریت بار شبکه بستگی دارد.

وی با تأکید بر نقش همکاری مردم در عبور از شرایط اوج مصرف برق بیان کرد: کاهش مصرف هر مشترک حتی به اندازه خاموش کردن یک لامپ می‌تواند در مجموع معادل مصرف برق یک شهرک صنعتی صرفه‌جویی ایجاد کند.

سخنگوی شرکت برق مشهد درباره اختلال در سامانه پاسخگویی ۱۲۱ گفت: شرکت برق مشهد حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک دارد در حالی که تعداد نیرو‌های پاسخگو محدود است و افزایش همزمان تماس‌ها امکان پاسخگویی به همه مشترکان را دشوار کرده است.

کاشی افزود: سامانه «برق من» نیز به دلیل افزایش مراجعات و حجم بالای درخواست‌ها با محدودیت مواجه شده و امکان ارائه خدمات به ظرفیت کل کشور را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود از طریق اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، مردم از برنامه خاموشی‌های احتمالی و جدول قطعی مناطق مطلع شوند تا مدیریت مصرف با همکاری شهروندان انجام و از بروز قطعی‌های گسترده جلوگیری شود.