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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

سازمان هواشناسی از ورود موج گرمای گسترده به کشور خبر داده و اعلام کرده طی این هفته افزایش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور پیش بینی می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۱۷:۴۰
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، دمای هوا
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