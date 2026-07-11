به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جوابیه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد آمده است: به اطلاع هم‌استانی‌های گرامی می‌رساند با توجه به افزایش بی‌سابقه دمای هوا در سراسر کشور و رشد قابل توجه مصرف برق، همچنین بروز مشکلات ناشی از کمبود تولید و خروج موقت یکی از نیروگاه‌ها از مدار تولید، خاموشی‌های خارج از برنامه اعلامی در برخی مناطق استان رخ داده است.

چنانچه خاموشی اشتراک شما با برنامه اعلامی در سامانه «برق من» مطابقت نداشته است، خواهشمند است شناسه قبض برق خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ اعلام فرمایید تا گروه‌بندی شما بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ضمن پوزش از شهروندان گرامی بابت مشکلات ایجادشده، از صبوری و همراهی مشترکان قدردانی کرده و اطمینان می‌دهد تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به کار گرفته است.