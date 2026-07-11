پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس با اشاره به فعالیت ۳۵ موکب استان در ایام اربعین، گفت: همه ظرفیتهای اجرایی و مردمی گیلان برای خدمترسانی منسجم به زائران حسینی بسیج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ استاندار گیلان عصر امروز در جلسه ستاد اربعین استان که با حضور ویدئوکنفرانسی فرمانداران برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در آیینهای تشییع شهید قائد امت در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، گفت: تجربه ارزشمند هماهنگی و همافزایی دستگاهها در این حماسه مردمی میتواند الگوی موفقی برای برگزاری باشکوه و منسجم مراسم اربعین حسینی باشد.
وی با قدردانی از فرمانداران، مدیران اجرایی، صدا و سیمای مرکز گیلان و همه مجموعههایی که در برگزاری و انعکاس این رویداد نقش داشتند، افزود: این حماسه بزرگ با همراهی و تلاش همه دستگاهها رقم خورد و نشان داد هماهنگی میان بخشهای مختلف میتواند زمینهساز اجرای موفق برنامههای بزرگ باشد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی زودهنگام برای اربعین حسینی، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرچه هماهنگیها زودتر انجام شود، کیفیت خدمات افزایش مییابد و نباید امور به روزهای پایانی موکول شود.
حقشناس با اشاره به فعالیت ۳۵ موکب گیلانی در ایام اربعین، افزود: حمایت و پشتیبانی از مواکب باید بهصورت متمرکز و از مسیر ستاد اربعین انجام شود تا خدماترسانی با انسجام و کیفیت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۷ هزار نفر از گیلان در سامانه اربعین ثبتنام کرده بودند، افزود: تاکنون حدود ۷ هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین امسال ثبتنام کردهاند و فرصت ثبتنام تا سیزدهم مردادماه ادامه دارد.
اربعین امسال جلوهای ویژه خواهد داشت
استاندار گیلان با اشاره به تقارن اربعین حسینی با چهلمین روز شهادت قائد شهید امت، گفت: حضور پرشور مردم عراق در نجف و کربلا برای برگزاری آیینهای تشییع رهبر شهید، نشاندهنده پیوند عمیق ملتهای مسلمان است و همین موضوع به اربعین امسال جایگاهی ویژه بخشیده است.
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای حملونقل و خدماتی برای اعزام زائران، گفت: دستگاههای اجرایی، هلال احمر و مجموعههای مرتبط باید با آمادگی کامل پای کار باشند تا زائران گیلانی با کمترین مشکل در مسیر زیارت قرار گیرند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی برنامههای اربعین، افزود: دستگاههای مرتبط باید از هماکنون آمادگیهای لازم را ایجاد کنند و هماهنگیهای مورد نیاز برای اعزام، بازگشت و ارائه خدمات به زائران با جدیت دنبال شود.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: همه تدابیر لازم باید به کار گرفته شود تا اربعین امسال با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود و گیلان همچون گذشته در مسیر خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نقشآفرینی کند.