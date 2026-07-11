به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در شورای اجتماعی به شرایط پس از زلزله بم، و مسائل اجتماعی و روانی آن دوران، اشاره کرد و افزود: از هم اکنون باید برای دوران پساجنگ برنامه ریزی کنیم.

استاندار با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب و دولت برای حفظ و تقویت اجتماعات شبانه، گفت: میز‌های خدمت در میادین و اجتماعات مردم برگزار شود.

حمید ملانوری شمسی افزود: پایگاه‌های بسیج برای مدیریت محله محور در مساجد شکل گرفته و باید محور همه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات، با مشارکت همه مردم باشد.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان هم، برنامه ریزی برای افزایش شور و شعور مردم در اجتماعات شبانه و تقویت این جریان اجتماعی را خواستار شد.

سردار زارع کمالی، پیشنهاد موضوع محور کردن اجتماعات شبانه، را با فعالیت ۲۵ قشر به صورت شبانه یا هفتگی را ارائه داد و گفت: مسابقه تیراندازی به صورت انفرادی و خانوادگی، پس از آموزش در تجمعات شبانه از مرحله محله‌ای کشوری برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: سند اعتلای ۱۰ ساله بسیج کشور از سال ۱۴۰۰ تهیه شد که اجرای آن با محوریت مساجد و کمک نخبگان محلات، در ۵۰۰ محله به عنوان الگوی هزار و یکصد محله استان آغاز شده است.

شورای اجتماعی استان با دو دستور کار افزایش تاب آوری اجتماعی و اجرای طرح مدیریت محله محور در سالن شهدای استانداری برگزار شد.