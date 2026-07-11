مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: سرانه مصرف آب خانگی در کشور ۱۶۲ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است، اما این رقم در کردستان به ۱۸۲ لیتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمد فرهاد افزود: سالانه ۱۱۸ میلیون مترمکعب آب در استان مصرف می‌شود که ۹۴ میلیون مترمکعب آن در شهر‌ها و مابقی در روستاهاست.

به گفته وی، ۵۳ درصد آب مورد نیاز استان از منابع سطحی و سد‌ها و ۴۷ درصد از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

مدیرعامل آبفای کردستان افزایش دمای هوا، تبخیر و رشد مصرف را از مهم‌ترین چالش‌های تأمین آب در روز‌های گرم سال عنوان کرد و بر ضرورت صرفه‌جویی شهروندان تأکید کرد.

وی همچنین گفت: مشترکانی که امسال مصرف آب خود را ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند، از ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بها برخوردار می‌شوند.