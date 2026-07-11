پایگاه اطلاعات و فناوری ورشکستگی آمریکا اعلام کرد در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار و ۶۶۰ کسب و کار کوچک در این کشور ورشکسته شده‌اند که ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اطلاعات و فناوری ورشکستگی آمریکا اعلام کرد، در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار و ۶۶۰ کسب و کار کوچک در این کشور ورشکسته شده‌اند که ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

کارشناسان می‌گویند: افزایش هزینه‌های استقراض، رشد هزینه‌های جاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی از عوامل رشد ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی اعلام شده است.