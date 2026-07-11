فریاد انتقام، هر روز بلندتر و رساتر از روز قبل به گوش می‌رسد. این فریاد، فریاد مردمی است که خونخواه آقای شهیدشان شده‌اند؛ مردمی که دیگر فقط عزادار نیستند، بلکه طالب عدالت و قصاص‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، همان‌طور که در قرآن کریم صراحتاً آمده قصاص حق اولیای دم است. اگر دشمنان این خون مقدس قصاص نشوند، جری‌تر شده و این جنایت‌ها تکرار خواهد شد. سکوت و بی‌عملی، دعوت به تکرار ظلم است.

امروز دریایی از سرخی به راه افتاده است؛ سرخی خون شهید، سرخی پرچم‌های خونین، و سرخی چشمان منتظر انتقام. نقطه مشترک این دریای عظیم آن است که مردم فقط در سوگ امام شهیدشان نیستند، بلکه خونخواه او شده‌اند.

این خونخواهی، نه شعار صرف، بلکه عهدی استوار و اراده‌ای پولادین است برای بازگرداندن حق، ایستادن در برابر ظلم و جلوگیری از تکرار تاریخ تلخ.