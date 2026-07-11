به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اخبار گوناگون به شرح ذیل است:

۲ کیلومتر از چهارخطه گردنه صلوات‌آباد در استان کردستان پس از اجرای آسفالت و خط‌کشی به بهره‌برداری رسید. همچنین اجرای روشنایی مسیر و اصلاح هندسی کنارگذر تونل شماره ۲ در دست اجراست.

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جلسه بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان با هدف ساماندهی بافت‌های قدیمی و حاشیه‌ای برگزار شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان از حمایت‌های شرکت بازآفرینی کشور برای توسعه فضا‌های آموزشی خبر داد و بازار سنندج را دارای ظرفیت مناسب برای بازسازی و توسعه دانست.

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فرمانده انتظامی قروه از اجرای طرح امنیت محله‌محور خبر داد و گفت: در این طرح ۴ فروشنده مواد مخدر و ۱۴ سارق دستگیر و ۲۰ خودرو و ۸۶ موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

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رئیس مرکز بهداشت سنندج از تشدید نظارت‌های بهداشتی خبر داد و گفت: ۴ واحد صنفی متخلف پلمب شدند.

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وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد آزمون‌های نهایی بدون تغییر و طبق برنامه از ۲۱ تیر آغاز می‌شود.

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کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.