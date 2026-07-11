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در مسیر عشق و خدمت به ساحت مقدس ثامنالحجج (ع)، اعضای هیئت «امام رضا (ع)» قزوین، در حال خدمترسانی به زائران و خادمان آن امام همام هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، این گروه از خادمان داوطلب که با نیتی خالصانه در آستان قدس حضور یافتهاند، با راهاندازی آشپزخانهای جهادی، به طبخ و بستهبندی روزانه وعدههای غذایی برای زائران و خادمان حرم مطهر مشغول هستند.
این خادمان که حضور خود در مشهد را توفیقی الهی میدانند، با ابراز خرسندی از این فرصت خدمتگزاری، آن را ذخیرهای برای آخرت و ادای دینی به ساحت مقدس امام رضا (ع) توصیف میکنند. یکی از اعضای این گروه در این باره میگوید: «هرگاه صحبت از خدمت به زائران و خادمان امام رضا (ع) در میان باشد، این تلاشها نه برای دنیای ما، بلکه برای توشهی آخرت محسوب میشود.»
این هیئت که با عشق و ارادت به سیره شهیدان خدمت فعالیت میکند، در کنار زائران و دلدادگان، بار دیگر جلوهای از فرهنگ خدمت و ایثار را در ایام حضور زائران در مشهد مقدس به نمایش گذاشته است.