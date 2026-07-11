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سخنگوی صنعت آب کشور گفت: پدیده النینو، مشکل کم آبی را حل نمیکند حتی بارشهای شدید و سیلابی نیز نمیتواند خشکسالی هیدرولوژیکی و کاهش انباشته منابع آبی کشور را جبران کند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،عیسی بزرگزاده با رد تصور پایان بحران آب در پی وقوع پدیده النینو، تأکید کرد: حتی بارشهای شدید و سیلابی نیز نمیتواند خشکسالی هیدرولوژیکی و کاهش انباشته منابع آبی کشور را جبران کند و سیاست مدیریت مصرف آب بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
وی با هشدار نسبت به خوشبینی درباره تأثیر پدیده اقلیمی النینو بر وضعیت منابع آبی ایران، گفت: النینو تنها احتمال افزایش بارش را در برخی مناطق تغییر میدهد و تضمینی برای پربارش بودن سال یا پایان بحران کمآبی کشور نیست.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه خشکسالی هیدرولوژیکی نتیجه سالها کاهش بارندگی، افت ذخایر سدها، کاهش تغذیه آبخوانها و برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب است، افزود: این شرایط با یک یا چند سامانه بارشی یا وقوع سیلاب برطرف نمیشود.
عیسی بزرگزاده با اشاره به اینکه بارشهای شدید و کوتاهمدت بیشتر به رواناب و سیلاب منجر میشوند، گفت: این نوع بارشها فرصت کافی برای نفوذ به سفرههای زیرزمینی و تقویت منابع آب را ندارند، بنابراین کیفیت، پراکنش و تداوم بارش به اندازه میزان آن اهمیت دارد.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: وزارت نیرو با استفاده از سامانههای پایش و پیشبینی، وضعیت جوی و منابع آبی را بهصورت مستمر رصد میکند و مدیریت مخازن سدها، آمادگی در برابر سیلاب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی را با جدیت دنبال میکند.
بزرگزاده با اشاره به اینکه رخدادهای النینو معمولاً با افزایش دمای هوا همراه هستند، گفت: افزایش دما میتواند تبخیر و نیاز آبی را بیشتر کند و بخشی از آثار مثبت بارشها را کاهش دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آینده منابع آب ایران نه با النینو، بلکه با مدیریت علمی، افزایش بهرهوری و مصرف مسئولانه آب رقم خواهد خورد.