ترسیم خطونشان برای متجاوزان؛
سردادن فریاد انتقام در صد و سی و دومین تجمع مردم در میدان شهدای اراک
مردم اراک در صد و سی و دومین شب قرار شبانه خود در میدان شهدا، با میثاق «امام شهید» پیمان بسته و خواستار خونخواهی از پدر شهید امت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حفظ وحدت، انسجام و گوش به فرمان رهبر بودن جانفدایان، محاسبات دشمن را برهم زده است.
مردم در صد و سی و دومین شب قرار شبانه خود در میدان شهدای اراک، با تاکید بر همدلی و حماسهسازی ملی، یک بار دیگر نشان دادند که اشتباهات محاسباتی دشمن در شناخت ایران و ایرانی، منجر به سقوط هرچه بیشتر آنها در باتلاقِ شکست خواهد شد.
آنان بار دیگر با حضور حماسی خود بر استواری پیوند میان امت و امامت تأکید کردند دشمن در برابر وحدت ملت ایران شکست خورده و بازهم مغلوب میشود.