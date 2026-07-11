مردم اراک در صد و سی و دومین شب قرار شبانه خود در میدان شهدا، با میثاق «امام شهید» پیمان بسته و خواستار خونخواهی از پدر شهید امت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حفظ وحدت، انسجام و گوش به فرمان رهبر بودن جانفدایان، محاسبات دشمن را برهم زده است.

مردم در صد و سی و دومین شب قرار شبانه خود در میدان شهدای اراک، با تاکید بر همدلی و حماسه‌سازی ملی، یک بار دیگر نشان دادند که اشتباهات محاسباتی دشمن در شناخت ایران و ایرانی، منجر به سقوط هرچه بیشتر آنها در باتلاقِ شکست خواهد شد.