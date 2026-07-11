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نشست هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه با حضور اعضای هیئت رئیسه در چین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه با حضور اعضای هیئت رئیسه در چین برگزار شد.
در این جلسه، مهمترین موضوعات مرتبط با توسعه والیبال نشسته در قاره آسیا و اقیانوسیه مورد بررسی قرار گرفت و درباره میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ و همچنین تدوین و تصویب برنامه سالانه فعالیتهای کنفدراسیون تصمیم گیری شد.
این نشست گامی مهم در راستای برنامه ریزی و توسعه هر چه بیشتر والیبال نشسته در سطح آسیا و اقیانوسیه به شمار میرود.