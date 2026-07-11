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نسخه مرمتشده فیلم «کاغذ بیخط» به نویسندگی و کارگردانی زندهیاد ناصر تقوایی برای نخستین بار در موزه سینمای ایران به نمایش درمی آید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامه «کلاسیکهای کانون» کانون کارگردانان سینمای ایران، سهشنبه (۲۳ تیرماه) ساعت ۱۷ نخستین نمایش نسخه مرمتشده فیلم «کاغذ بیخط» به نویسندگی و کارگردانی ناصر تقوایی، در موزه سینمای ایران برگزار خواهد شد.
در این مراسم، فیلم «کاغذ بیخط»؛ اثر ماندگار تقوایی که به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است، با حضور سعید قطبیزاده نویسنده و منتقد سینما تحلیل و بررسی خواهد شد و ابعاد مختلف نگاه سینمایی، روایتپردازی و جایگاه این اثر در کارنامه هنری ناصر تقوایی واکاوی میشود.
نسخه مرمت شده «کاغذ بیخط» پیش از این در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شد و این اولین نمایش نسخه مرمت شده برای عموم مخاطبان است.
موزه سینمای ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیکهای کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی میپردازند و در این برنامه نیز بر نقش و جایگاه ممتاز ناصر تقوایی در سینمای ایران تاکید خواهد شد.
طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است. همچنین ورود به این برنامه برای عموم آزاد است.
«کاغذ بیخط» محصول سال ۱۳۸۰ است. هدیه تهرانی، زندهیادان خسرو شکیبایی، جمیله شیخی، نیکو خردمند، جمشید مشایخی از بازیگران این اثر سینمایی هستند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جهانگیر، رؤیا و ۲ فرزندشان شنگول و منگول، اعضای خانوادهای چهارنفره هستند که زندگی معمولی را سپری میکنند، اما در این بین، رؤیا موقعیتی متفاوت دارد از این جهت که دائم در حال خیالبافی و داستانسرایی است. جهانگیر با مشاهده علاقه زیاد همسرش به داستانپردازی، به او پیشنهاد میدهد که به آموزشگاه داستاننویسی برود و این جریان را دنبال کند اما.