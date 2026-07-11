مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۱۷ هواشناسی، نسبت به افزایش محسوس دما، وزش باد گرم و خشک و احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان از فردا یکشنبه ۲۱ تیر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن‌زاده افزود: این وضعیت تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۳ تیر ادامه دارد.

وی گفت: دما بین دو تا پنج درجه افزایش می‌یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: همه‌ی مناطق استان به ویژه نیمه شرقی و شهرستان‌های رودان، میناب، بشاگرد، حاجی‌آباد، بستک، بندرعباس، سیریک، قشم، خمیر و جاسک تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند.

مهرداد حسن‌زاده گفت: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی، تنش دمایی در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و همچنین افزایش خطر آتش‌سوزی در باغات و مراتع از جمله آثار این مخاطره است.

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وی در خصوص هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۰ نیز گفت: افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا ۱۲۰ سانتی‌متر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش‌بینی و دریا متلاطم می‌شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: این وضعیت از ظهر امروز شنبه آغاز و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۲ تیرماه ادامه دارد.

حسن‌زاده با اشاره به منطقه اثر این هشدار شامل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در مناطق ساحلی و فراساحل، گفت: اختلال در رفت وآمد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناور‌های سبک، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و کشتی‌های تجاری از پیامد‌های این مخاطره دریایی است.

وی از شهروندان و فعالان دریایی خواست با خودداری از رفت وآمد شناور‌های سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناور‌ها را فراهم آورند و نسبت به مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از گرمازدگی اقدامات لازم صورت گیرد.