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فرماندار بردسکن گفت: شهید مدافع امنیت ،شهید زارعیثانی، نماد پایداری نسل جوان در دفاع از امنیت ملی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار بردسکن در این دیدار، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در حفظ کیان انقلاب اسلامی، گفت: امنیت، اقتدار و آرامشی که امروز در مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشور شاهد آن هستیم، دستاورد مستقیم خونهای پاکی است که در راه صیانت از ایران اسلامی به زمین ریخته شده است.
محمدجواد صفرنژاد تداوم مسیر شهدا را ضرورتی اجتنابناپذیر خواند و افزود: استمرار روحیه ایثار و مجاهدت که ریشه در سالهای دفاع مقدس دارد، امروز در نسل جوان و در میان مدافعان امنیت کشور با قوت جریان دارد و شهید زارعیثانی نمونه بارز و افتخار آفرین این مسیر مقدس است.
وی با تصریح بر اینکه انقلاب اسلامی متعلق به شهدا و عموم مردم است، ادامه داد: عملکرد و نگاه مسئولان باید همواره بر اساس سیره عملی شهدا تنظیم شود؛ چراکه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و تبعیت از ولایت، ضامن اصلی عزت، پیشرفت و مصونیت جامعه در برابر توطئههای دشمنان است.
فرماندار بردسکن در پایان، با قدردانی از صبر و استقامت ستودنی خانوادههای معظم شهدا، آنان را «چشم و چراغ» ملت توصیف کرد و نقش آنها را در حفظ روحیه انقلابی و تقویت همبستگی اجتماعی، نقشی بیبدیل است.
شهید استوار دوم علیرضا زارعیثانی، در حادثه ددمنشانه و جنایتکارانه حمله نیروهای آمریکایی در ۱۷ تیرماه به پایگاه شهید عبدالله کریمی بندرعباس، در کنار ۷ تن از دیگر دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
فرماندار شهرستان بردسکن، در رأس هیئتی متشکل از فرماندهی انتظامی و جمعی از مدیران ادارات شهرستان، با حضور در منزل خانواده شهید مدافع وطن، «استواردوم علیرضا زارعیثانی»، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.