فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۴۷۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۷۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه تولید ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان بهبهان، شناسایی محل مورد نظر در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به محل اعزام شدند و در بازرسی از آنجا موفق به کشف ۴۷۹ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌ها را ۷۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

وی با تاکید بر اینکه پلیس با هرگونه اخلال در اقتصاد کشور قاطعانه برخورد می‌کند، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند و در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد، از سامانه ۱۹۷ استفاده کنند.