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مدیر حج و زیارت خوزستان : تاکنون ۳۰۰ هزار زائر اربعین در سامانه سماح ثبتنام کردهاند که ۴۸ هزار نفر از آنان خوزستانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمدامین یاقوت، مدیر حج و زیارت خوزستان، با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم پیادهروی اربعین حسینی گفت: روند ثبتنام زائران در سامانه سماح با شتاب مطلوبی در حال انجام است و تاکنون ۳۰۰ هزار زائر ایرانی ثبتنام خود را بهصورت نهایی تکمیل کردهاند که از این تعداد، ۴۸ هزار نفر مربوط به استان خوزستان هستند.
وی با بیان اینکه از مجموع ثبتنامکنندگان، ۱۷۵ هزار نفر مرد و حدود ۱۲۵ هزار نفر زن هستند، افزود: این آمار نشاندهنده مشارکت گسترده خانوادهها در آیین پیادهروی اربعین است.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به جایگاه مرزهای استان در تردد زائران گفت: تاکنون ۶۰ هزار نفر از زائران سراسر کشور، مرزهای شلمچه و چذابه را بهعنوان مبادی خروج خود برای سفر اربعین انتخاب کردهاند.
یاقوت همچنین از قرار گرفتن اهواز در رتبه سوم شهرهای کشور از نظر تعداد ثبتنامکنندگان اربعین خبر داد و افزود: برای نخستینبار، سوسنگرد نیز در جایگاه دهم کشور از نظر تعداد ثبتنام در سامانه سماح قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه ثبتنام در سامانه سماح تنها مسیر قانونی بهرهمندی از خدمات بیمهای و خدمات مرتبط با اربعین است، از زائران خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با برنامهریزی مناسب، زمان و مرز خروج خود را انتخاب کنند تا از ازدحام و ایستایی در مرزها جلوگیری شود.
استان خوزستان با دو مرز بینالمللی شلمچه و چذابه، هر ساله یکی از مهمترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات به شمار میرود.