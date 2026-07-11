به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی وقوع حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملک‌شهر اصفهان، دو نفر مصدوم شدند و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت حادثه آغاز شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با حضور میدانی در این شهربازی گفت: شب گذشته در پی بروز حادثه در دستگاه «شاهین» (صندلی پرنده) شهربازی ملک‌شهر، نیرو‌های آتش‌نشانی، اورژانس و دستگاه‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

منصور شیشه‌فروش افزود: این دستگاه دارای ۱۸ کابین است که حادثه در یکی از کابین‌ها رخ داد و دو بانوی اصفهانی که در آن حضور داشتند، مصدوم شدند. هر دو نفر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند که یکی از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شد و مصدوم دیگر به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو همچنان تحت درمان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده پس از حادثه افزود: همزمان با امدادرسانی به مصدومان، محل حادثه ایمن‌سازی شد و بررسی علت وقوع این حادثه در دستور کار قرار گرفت. همچنین شهربازی ملک‌شهر تا اطلاع ثانوی و به منظور بررسی‌های فنی و ایمن‌سازی تجهیزات تعطیل شده است.

حسین پوررحیمی، کارشناس تجهیزات تفریحی اداره‌کل استاندارد استان اصفهان نیز با بیان اینکه دستگاه حادثه‌دیده پس از وقوع حادثه مهر و موم شده است، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شکستگی در محل جوش قسمت زیرین شافت یکی از صندلی‌های گردان دستگاه رخ داده و همین موضوع سبب بروز حادثه شده است.

وی افزود: این بخش از دستگاه در شرایط عادی قابل مشاهده نبوده و بر اساس بررسی‌های اولیه، این حادثه ناشی از یک نقص ناخواسته در عملکرد مکانیکی دستگاه بوده است. با این حال، بهره‌بردار باید تا زمان صدور مجوز نهایی استاندارد از راه‌اندازی دستگاه خودداری می‌کرد.

پوررحیمی ادامه داد: دستگاه «شاهین» در آذرماه سال گذشته توسط شرکت بازرسی مورد تأیید اداره‌کل استاندارد مورد ارزیابی فنی قرار گرفته بود و نتیجه بازرسی، وجود نداشتن ایراد فنی را نشان می‌داد، اما فرآیند صدور مجوز نهایی هنوز تکمیل نشده بود.

سعید کریمی، مدیر شهربازی ملک‌شهر اصفهان نیز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: این نخستین حادثه در سال‌های فعالیت این شهربازی است و حفظ ایمنی شهروندان همواره اولویت مدیریت مجموعه بوده است.

وی با رد برخی شایعات درباره فرسودگی تجهیزات افزود: بیشتر وسایل شهربازی در سال‌های اخیر نوسازی شده‌اند و تنها چرخ‌وفلک قدیمی که صرفاً به‌عنوان نماد در مجموعه باقی مانده، از مدار بهره‌برداری خارج است. دستگاه «شاهین» نیز پیش از حادثه تحت بازرسی فنی قرار گرفته بود.

مدیر شهربازی ملک‌شهر ادامه داد: بر اساس گزارش مکتوب شرکت بازرسی، برای این دستگاه ایراد فنی ثبت نشده بود و به همین دلیل تصور می‌کردیم شرایط لازم برای ادامه بهره‌برداری فراهم است و تنها مراحل اداری صدور مجوز نهایی باقی مانده بود.

کریمی همچنین درباره روند نوسازی تجهیزات گفت: شهربازی ملک‌شهر در زمینی متعلق به بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کند و بهره‌برداری آن به صورت سالانه تمدید می‌شود. این شرایط، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و خرید تجهیزات جدید را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

بر اساس آمار موجود، در استان اصفهان حدود ۱۳۰ شهربازی با بیش از پنج هزار تجهیز تفریحی فعالیت می‌کنند و تمامی تجهیزات باید به صورت دوره‌ای تحت بازرسی و اخذ مجوز استاندارد قرار گیرند. بررسی علت دقیق حادثه شهربازی ملک‌شهر همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای اصفهان