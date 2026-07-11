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کارشناسان صنعت طیور معتقدند تمایل مردم به خرید مرغهای استاندارد (سایز)، کلید اصلی بهبود کیفیت گوشت مرغ در بازار و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به اقتصاد ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، افزایش وزن مرغهای تولیدی به بیش از ۳ کیلوگرم به دلیل نبود تقاضا برای مرغهای استاندارد، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد ملی، سلامت مصرفکنندگان را نیز به دلیل تجمع چربی ناسالم و نیاز به مصرف بیشتر آنتیبیوتیک به خطر انداخته است.
مرغداران اظهار میدارند که به دلیل نبود بازار فروش مناسب برای مرغهای سبک، ناچارند مرغها را برای مدتی طولانیتر (بیش از ۴۵ تا ۶۰ روز) در سالنهای پرورش نگه دارند تا وزن آنها به بیش از ۳ کیلوگرم برسد. این چرخه معیوب، مشکلاتی جدی را به همراه دارد؛ از جمله:
۱. کاهش کیفیت و سلامت: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی هشدار میدهند که افزایش طول دوره پرورش، موجب ضریب تبدیل پایین، نیاز بیشتر به دارو و آنتیبیوتیک، و تجمع چربیهای ناسالم در لاشه مرغ میشود.
۲. خسارت اقتصادی: بر اساس اعلام شرکتهای تخصصی صنعت طیور، عرضه مرغهای سنگینوزن موجب هدررفت منابع شده است. اگر مرغها در وزن استاندارد کشتار شوند، کشور میتواند سالانه از هدررفت صدها هزار تن نهاده جلوگیری کرده و بهرهوری اقتصادی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
بررسیهای میدانی در واحدهای عرضه گوشت مرغ نیز نشان میدهد مرغهای سنگینوزن، ضایعات بسیار بیشتری (از جمله چربیهای زائد و بخشهای غیرقابلمصرف) نسبت به مرغهای با وزن استاندارد دارند. کارشناسان تأکید میکنند که برای بهبود سلامت عمومی جامعه و صرفه اقتصادی، لازم است با فرهنگسازی میان مردم و حمایت از عرضه مرغهای سایز (استاندارد)، این روند اصلاح شود.