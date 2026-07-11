جایگاه زن از دیدگاه والا؛
تداوم جهاد زنان در مکتب رهبر شهید
از نگاه حکیمانه رهبر شهید انقلاب زن افزون بر کانون خانواده، در ایجاد تمدن نوین اسلامی نیز سهیم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مکتب رهبر شهید با شهادت متوقف نشد و مسیر آن با نقشآفرینی زنان در خانواده و جامعه تداوم دارد.
قائد شهید امت، خانواده را محور اقتدار جامعه میدانستند و همواره بر جایگاه زنان، اهمیت فرزندآوری، جوانی جمعیت و تربیت نسل آینده تأکید داشتند.
نگاهی که زن را محور پرورش نسلهای آیندهساز و حافظ ارزشهای جامعه معرفی میکند.