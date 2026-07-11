به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مکتب رهبر شهید با شهادت متوقف نشد و مسیر آن با نقش‌آفرینی زنان در خانواده و جامعه تداوم دارد.

قائد شهید امت، خانواده را محور اقتدار جامعه می‌دانستند و همواره بر جایگاه زنان، اهمیت فرزندآوری، جوانی جمعیت و تربیت نسل آینده تأکید داشتند.

نگاهی که زن را محور پرورش نسل‌های آینده‌ساز و حافظ ارزش‌های جامعه معرفی می‌کند.