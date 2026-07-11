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هافبک تیم ملی آفریقای جنوبی چند روز پس از حذف این تیم از جام جهانی ۲۰۲۶، درگذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جیدن آدامز، بازیکن تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی که در جام جهانی ۲۰۲۶ برای کشورش مقابل مکزیک، چک و کرهجنوبی به میدان رفته بود، در سن ۲۵ سالگی درگذشت.
جزئیات و علت درگذشت این بازیکن هنوز مشخص نیست و در دست بررسی است. این در حالی است که جسد آدامز در هتلی در شهر کیپتاون پیدا شده است. برخی گزارشها، اما حاکی از این است که او پس از ابتلا به افسردگی خودکشی کرده است.
جیدن آدامز که در رده باشگاهی عضو تیم ماملودی سانداونز آفریقای جنوبی بود، دو هفته پیش، مادربزرگ خود را از دست داده بود.