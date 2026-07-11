آرامش ابدی پدرومادر در کنار فرزند شهیدشان

مرحومه خیری بجلی، مادر فداکار و صبور شهید والامقام اسماعیل جمیله، پس از سال‌ها فراق و تحمل یک دوره بیماری سخت، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.