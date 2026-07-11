آرامش ابدی پدرومادر در کنار فرزند شهیدشان
مرحومه خیری بجلی، مادر فداکار و صبور شهید والامقام اسماعیل جمیله، پس از سالها فراق و تحمل یک دوره بیماری سخت، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، پیکر این مادر فداکار که نمادی از ایثار و استقامت در روستای آبطویل شهرستان بوشهر بود، عصر جمعه نوزدهم تیر با حضور پرشور مردم قدرشناس، شهیدپرور و ولایتمدار استان بوشهر و جمعی از مسئولان تشییع شدو در جوار فرزندش آرام گرفت.
محمد پدر شهید هم در دی ماه ۱۴۰۳ آسمانی و او هم در گلزار شهدای بهشت حسن روستای آبطویل به خاک سپرده شده بود.
شهید اسماعیل جمیله در ۲۹ فروردین ۱۳۴۳ در روستای آبطویل چشم به جهان گشود. او در دامان پدر و مادری کشاورز و باایمان پرورش یافت که اگرچه از نعمت سواد خواندن و نوشتن بیبهره بودند، اما فرزندان خود را با عشق به امام راحل (ره) و سیره اهلبیت عصمت و طهارت (ع) تربیت کردند.
این شهید سرافراز در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۶۴ در عملیات غرورآفرین والفجر ۸ در منطقه فاو به فیض شهادت نائل آمد. پیکر مطهر او به مدت ۱۰ سال در منطقه عملیاتی باقی ماند تا اینکه در ۴ اردیبهشت ۱۳۷۴ تفحص شد و در زادگاهش روستای آبطویل آرام گرفت.