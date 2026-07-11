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استاندار خراسان جنوبی از آغاز عملیات احداث دو ایستگاه ریلی در این استان بهزودی با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیدمحمدرضا هاشمی عصر امروز در بازدید از قطعه ۱۵ راهآهن خراسان جنوبی در حاشیه شهر بیرجند با بیان اینکه طرح راهآهن خراسان جنوبی به عنوان یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی شرق کشور، با شتاب بیشتری در حال اجراست گفت: راهآهن چابهار–خراسان جنوبی–خراسان رضوی از مطالبات دیرینه مردم استان است و اجرای آن در اولویت برنامههای مدیریت استان قرار دارد.
هاشمی با اشاره به پیگیریهای استانداری، مجمع نمایندگان و مسئولان کشوری افزود: این طرح هم اکنون بیش از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بخش قابل توجهی از آن، حدود ۳۲ درصد، در یکونیم سال گذشته محقق شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ همت برای اجرای این طرح هزینه شده است، گفت: ۳.۵ همت از این اعتبار در یکونیم سال گذشته تأمین و تزریق شده و از محل مصوبات سفر رئیسجمهور نیز بیش از ۲.۵ همت اعتبار اختصاص یافته که به طور کامل جذب و هزینه شده است.
استاندار خراسان جنوبی راهآهن را طرح راهبردی برای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور دانست و افزود: تکمیل این مسیر ریلی، زمینهساز ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه مناطق شرقی خواهد بود.
هاشمی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه از دو محور یونسی و سیستان و بلوچستان به سمت استان خبر داد و گفت: با اتصال این محورها، روند اجرای طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.وی با اشاره به جانمایی دو ایستگاه ریلی در استان اظهار امیدواری کرد با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات احداث این ایستگاهها نیز بهزودی آغاز شود.
قطعه ۱۵ طرح راهآهن خراسان جنوبی به طول ۳۵ کیلومتر، با پیشبینی اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان و ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، محل اجرای ایستگاه تشکیلاتی بیرجند است.