پخش زنده
امروز: -
حجاب در فرهنگ اسلامی یک محدودیت نیست، بلکه یک انتخاب هوشمندانه برای حفظ اصالت است، در حالی که در غرب، پوشش به سمت تجاریسازی بدن و پوچگرایی حرکت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان و دانش آموخته مطالعات زنان گفت: طبق پژوهشهای جهانی، در غرب پوشش به سمت تجاریسازی بدن با تبلیغهای نامتعارف رفته است.
راحله کاردوانی افزود:در غرب، آزادی زن به معنای رها شدن از هر قید و شرطی تعریف شده که خود منجر به اضطراب اجتماعی و فروپاشی عزت نفس شخص و حتی بنیان خانواده میشود.
عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان هم گفت: در اسلام، پوشش به سمت تقدس بدن حرکت میکند یعنی بدن یک امانت است و آزادی واقعی زن، توانایی انتخاب قرار گرفتن در جایگاه شخصیتش، نه قرار گرفتن در جایگاه کالاست.
محمد میرزایی حیدری افزود: حجاب یعنی تعریف کردن یک حریم خصوصی که اجازه نمیدهد بدن، ابزاری برای تجارت یا لذتهای گذرا باشد وعفاف، مدیریت نگاه است، وقتی نگاهها مدیریت شوند، ارزش انسان از جسم به روح و عقل منتقل میشود.
گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای اصفهان