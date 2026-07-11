به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه امشب شامل چند خبر متنوع است.

ادای احترام به رهبر شهید ایران

آیین‌های ویژه بزرگداشت در سوگ قائد شهید امت در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

روایتِ خون و قلم به یاد آقای شهید ایران

رویداد هنری - فرهنگی «خط سرخ عاشقی» به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از خوشنویسان برجسته در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود برگزار شد و هنرمندان با کتابت اشعار رهبر شهید ایران، تلفیقی از هنر اصیل و تعهد دینی را به نمایش گذاشتند.

همچنین در این رویداد هنری- فرهنگی غزل ماندگار «یاران خراسانی» سروده شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، توسط گروهی از استادان خوشنویسی لنگرود کتابت شد.

آغاز فرآیند ثبت نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از فردا در سامانه حج من

مدیر حج و زیارت گیلان از آغاز مرحله اعلام آمادگی و فرایند ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ۲۱ تیر ماه خبر داد و گفت: فرآیند اجرای اعلام آمادگی واجدان شرایط حج تمتع، امسال زودتر از سال‌های قبل به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند مطابق اولویت‌های اعلام‌شده و از طریق سامانه «حج من» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

محکومیت تخریب کننده محیط زیست تالاب استیل آستارا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا از محکومیت عامل قطع غیرمجاز درخت و تخریب پوشش گیاهی حریم تالاب استیل شهرستان به پرداخت ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد و گفت:این فرد بدون مجوز‌های قانونی اقدام به تعریض بازوی تالاب و ریشه کن کردن درختان انار و درختان جنگلی از گونه توسکا در حریم تالاب شکار ممنوع استیل کرده بود.