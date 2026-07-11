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هزاران زائر اربعین پس از استقبال مردم بندر امام خمینی (ره)، همراه کاروان عشاقالحسین راهی کربلا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاروان پیادهروی «عشاقالحسین» که حرکت خود را از شهرستان رامشیر آغاز کرده بود، پس از عبور از شهرها و مناطق مختلف جنوب خوزستان وارد بندر امام خمینی (ره) شد و با استقبال پرشور مردم، خادمان مساجد، حسینیهها و مواکب این شهر روبهرو شد.
این کاروان با مشارکت زائرانی از شهرستانهای بندر امام خمینی (ره)، رامشیر، شهر شهید چمران، روستاهای چارات، تلاسود، مناطق مشراگه و دیگر نقاط استان، هر ساله مسیر معنوی خود را به سمت عتبات عالیات طی میکند و امسال نیز همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، شانزدهمین دوره این حرکت مردمی آغاز شد.
پس از ورود کاروان به بندر امام خمینی (ره)، هزاران نفر از عاشقان اهلبیت (ع) به جمع زائران پیوستند و با بدرقه باشکوه مردم، مسیر پیادهروی خود را به سوی کربلای معلی ادامه دادند؛ حرکتی که طی ۱۶ سال گذشته از یک اجتماع محدود مردمی به کاروانی گسترده و شناختهشده در جنوب کشور تبدیل شده است.
امام جمعه بندر امام خمینی (ره) در آیین بدرقه این کاروان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین قائد شهید امت رهبر معظم انقلاب اسلامی، آغاز رسمی حرکت شانزدهمین کاروان «عشاقالحسین» از بندر امام خمینی (ره) را نمادی از تداوم فرهنگ عاشورا و گسترش نهضت اربعین دانست.
حجتالاسلام جاسم عبادی با اشاره به روند شکلگیری این حرکت اظهار کرد: این کاروان سالها پیش با حضور جمعی اندک از دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع) آغاز شد، اما امروز به حرکتی گسترده با بازتاب ملی و بینالمللی تبدیل شده و پیام ایستادگی، آزادیخواهی و استمرار فرهنگ عاشورا را به جهانیان مخابره میکند.
وی افزود: ملت امام حسین (ع) با تکیه بر فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، راه خود را ادامه خواهد داد و اجتماع عظیم اربعین هر سال جلوهای از وحدت، همبستگی و عشق ملتهای آزاده به مکتب اهلبیت (ع) را به نمایش میگذارد.
کاروان «عشاقالحسین» یکی از قدیمیترین حرکتهای مردمی پیادهروی اربعین در جنوب خوزستان به شمار میرود که همهساله با مشارکت گسترده مردم، هیئتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها و مواکب مسیر، زائران را تا مرزهای کشور همراهی میکند.