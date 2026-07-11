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خودکفایی میراث امام شهید

در مسیر بدرقه برخی عزاداران با دست‌نوشته‌هایی که بر آنها خودکفایی و اقتصاد مقاومتی نقش بسته بود و از میراثی سخن میگفتند که به باور آنان مسیر پیشرفت و استقلال کشور را ترسیم کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۱۸:۳۰
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برچسب ها: مراسم بدرقه آقای شهید ایران ، مراسم تشییع ، رهبر شهید
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