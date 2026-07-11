خودکفایی میراث امام شهید

در مسیر بدرقه برخی عزاداران با دست‌نوشته‌هایی که بر آنها خودکفایی و اقتصاد مقاومتی نقش بسته بود و از میراثی سخن میگفتند که به باور آنان مسیر پیشرفت و استقلال کشور را ترسیم کرده است.